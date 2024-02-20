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Челбарах Даниил Полихронович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Челбарах Полихрон Ставрулович

Мать: Челбарах Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Неонила Даниловна

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916

Сын: Челбарах Иван Данилович

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1916

Жена: Челбарах Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918

Сын: Челбарах Христофор Данилович

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Челбарах Любовь Даниловна

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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