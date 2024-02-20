Челбарах Даниил Полихронович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Неонила Даниловна
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1916
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918
Сын: Челбарах Христофор Данилович
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Челбарах Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно