(? Данилова) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1903
Сын: Дмитриев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович
Смерть
Неизвестно