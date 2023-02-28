Сорокин (Ярлыков) Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
18.?.1882
Рождение ребёнка
09.12.1884
Сын: Сорокин (ярлыков) Даниил Никитич
Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова
Рождение ребёнка
07.07.1889
Сын: Сорокин (ярлыков) Михаил Никитич
Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова
Рождение ребёнка
13.11.1893
Дочь: Степанида Никитична
Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова
Смерть
Неизвестно