Сорокин (Ярлыков) Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин (Ярлыков) Никита Григорьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сорокин Григорий Еремеевич

Мать: Сорокина Евдокия Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1882

Жена: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова

Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Сорокин (ярлыков) Даниил Никитич

Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Сорокин (ярлыков) Михаил Никитич

Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1893

Дочь: Степанида Никитична

Мать ребёнка: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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