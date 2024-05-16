Пироговская Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пироговская Роза Александровна
Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пироговская Нимфа Александровна
Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1914 ст.
Сын: Пироговский Герман Александрович
Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Пироговская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович
Рождение ребёнка
1924
Смерть
Неизвестно