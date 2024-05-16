Пироговская Федосья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пироговская Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пироговская Роза Александровна

Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пироговская Нимфа Александровна

Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович

Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироговский Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1914 ст.

Сын: Пироговский Герман Александрович

Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович

Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Пироговская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович

Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пироговский Валерий (Валерьян) Алексадрович

Отец ребёнка: Пироговский Александр Александрович

Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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