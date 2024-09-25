Аксинья / Ксения Козьминична
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1745 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Варвара Климовна
Отец ребёнка: Клим / Клементий Алексеевич
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 25 лет, муж - Клим Алексеевич, 25 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во л... Показать все
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федосья Климовна
Отец ребёнка: Клим / Клементий Алексеевич
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 25 лет, муж - Клим Алексеевич, 27 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Смерть
1772
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 40 причина выбытия - умерла в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все