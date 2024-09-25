Аксинья / Ксения Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья / Ксения Козьминична

Место рождения

Внуково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Внуково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.11.1745 ст.

Муж: Клим / Клементий Алексеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Варвара Климовна

Отец ребёнка: Клим / Клементий Алексеевич

Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 25 лет, муж - Клим Алексеевич, 25 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во л... Показать все
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федосья Климовна

Отец ребёнка: Клим / Клементий Алексеевич

Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 25 лет, муж - Клим Алексеевич, 27 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Смерть
1772
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 40 причина выбытия - умерла в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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