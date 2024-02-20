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Черкас Илья Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: Черкас Федор Трифонович

Мать: Черкас Александра Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-14,зап.-33
Смерть
Неизвестно
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