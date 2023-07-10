Гуляка (Киселева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляка (Киселева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров Василий

Мать: Пивоварова Антонина Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляка Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляка Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляка Николай

Смерть
Неизвестно
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