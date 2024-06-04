Иван (Ивашко) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (Ивашко) Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аки, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Илья (Илюшка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Аки, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Афонасий (Афонка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Аки, Казанский уезд, Казанская губерния
Смерть
После 1678

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