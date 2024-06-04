Иван (Ивашко) Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Илья (Илюшка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678