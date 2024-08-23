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Попов Дорофей Васильевич

Место рождения

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Феврония Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Попова) Гликерия Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.06.1770 ст.

Сын: Попов Тихон Дрофеевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Пименовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Попов Иван Дрофеевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1779

Сын: Попов Федор Дрофеевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Пименовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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