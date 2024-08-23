Попов Дорофей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Попова) Гликерия Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1770 ст.
Мать ребёнка: Попова Феврония Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Попов Иван Дрофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1779
Мать ребёнка: Попова Феврония Пименовна
Смерть
Неизвестно