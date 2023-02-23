Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петр Клементьевич
Отец ребёнка: Клементий Антонович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петр Клементьевич
Отец ребёнка: Клементий Антонович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афимья Клементьевна
Отец ребёнка: Клементий Антонович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Клементьевна
Отец ребёнка: Клементий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементий Антонович
Смерть
Неизвестно