Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петр Клементьевич

Отец ребёнка: Клементий Антонович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Петр Клементьевич

Отец ребёнка: Клементий Антонович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афимья Клементьевна

Отец ребёнка: Клементий Антонович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Клементьевна

Отец ребёнка: Клементий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементий Антонович

Смерть
Неизвестно
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