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Остроушко Афанасий Леонтьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

06.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1888

Отец: Остроушко Леонтий Иванович

Мать: Остроушко Акилина Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.12.1918

Дочь: Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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