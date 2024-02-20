Остроушко Афанасий Леонтьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения06.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.12.1918
Дочь: Евгения Афанасьевна
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно