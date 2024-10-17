Некрасова Дарья Ваильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Некрасова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Некрасов Иван Петров
Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев
Смерть
Неизвестно