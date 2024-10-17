Некрасова Дарья Ваильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Дарья Ваильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Николай Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Некрасова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Алексей Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Никифор Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Некрасов Григорий Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Некрасов Иван Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Яковлев

Смерть
Неизвестно

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