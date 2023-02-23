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Мельников Гавриил Иванович

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Место рождения

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1897

Жена: Мельникова Акилина Романова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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