Рогалева -- Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1875
Сын: Рогалев Григорий Арсентьевич
Отец ребёнка: Рогалев Арсений Григорьевич
Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно