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Рогалева -- Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалев Арсений Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1875

Сын: Рогалев Григорий Арсентьевич

Отец ребёнка: Рогалев Арсений Григорьевич

Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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