Пономарева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1830 и 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Гаврила Петрович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Дочь: (Пономарева) Катерина Гавриловна

Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Дочь: (Пономарева) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Сын: Пономарев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Дочь: (Пономарева) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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