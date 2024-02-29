Пономарева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Дочь: (Пономарева) Катерина Гавриловна
Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Дочь: (Пономарева) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Сын: Пономарев Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Дочь: (Пономарева) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Пономарев Гаврила Петрович
Смерть
Неизвестно