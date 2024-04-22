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Пузыня Илларион Яковлевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Пузыня Федора Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1877 ст.

Сын: Пузыня Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.

Сын: Пузыня Ерофей Илларионович

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1882 ст.

Дочь: Пузыня Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.04.1885 ст.

Дочь: Пузыня Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.04.1887 ст.

Дочь: Базилевич Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1891 ст.

Дочь: Пузыня Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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