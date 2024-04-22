Пузыня Илларион Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Жена: Пузыня Федора Ивановна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1877 ст.
Сын: Пузыня Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.
Сын: Пузыня Ерофей Илларионович
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1882 ст.
Дочь: Пузыня Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1885 ст.
Дочь: Пузыня Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1887 ст.
Дочь: Базилевич Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1891 ст.
Дочь: Пузыня Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Пузыня Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно