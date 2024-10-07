Матрена Мануилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Алексей Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Демид Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Смерть
Неизвестно