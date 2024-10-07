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Матрена Мануилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Алексей Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Демид Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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