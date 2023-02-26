Jund (Müntzer) Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jund (Müntzer) Eva

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Место рождения

La Wantzenau, Alsace, France

Дата рождения

27.03.1649

Дата смерти

10.01.1695

Пол

Женский

Отец

1625 г.р.

Мать

1630 г.р.

Муж

1643 г.р.

Дети

1673 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1649

Отец: Müntzer Martin

Мать: Müntzer Ursula

La Wantzenau, Alsace, France
Рождение ребёнка
09.11.1673

Сын: Jund Martin

Отец ребёнка: Jund Markus

La Wantzenau, Alsace, France
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jund Markus

Смерть
10.01.1695
La Wantzenau, Alsace, France
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