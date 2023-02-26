Jund (Müntzer) Eva
Место рожденияLa Wantzenau, Alsace, France
Дата рождения27.03.1649
Дата смерти10.01.1695
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1649
Отец: Müntzer Martin
Мать: Müntzer Ursula
La Wantzenau, Alsace, France
Рождение ребёнка
09.11.1673
Сын: Jund Martin
Отец ребёнка: Jund Markus
La Wantzenau, Alsace, France
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jund Markus
Смерть
10.01.1695
La Wantzenau, Alsace, France