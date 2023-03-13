Овчинникова (Баранова) Марья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Баранова) Марья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Овчинниковъ Сергѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1894

Дочь: (Овчинникова) Анна

Отец ребёнка: Овчинниковъ Сергѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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