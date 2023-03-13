Овчинникова (Баранова) Марья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: Овчинниковъ Сергѣй
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1894
Дочь: (Овчинникова) Анна
Отец ребёнка: Овчинниковъ Сергѣй
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан