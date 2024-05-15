Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Виноградов Петр Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Алексей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Надежда Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Цветкова Александра Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Самсонов
Смерть
Неизвестно