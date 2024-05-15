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Матрена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Самсонов

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Виноградов Петр Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Алексей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Малеин Михаил Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Надежда Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Цветкова Александра Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Самсонов

Виноградово, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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