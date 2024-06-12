Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Петр Осипович
Отец ребёнка: Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Парфен Осипович
Отец ребёнка: Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михей Осипович
Отец ребёнка: Осип Васильевич
Смерть
1771