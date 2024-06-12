Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Петр Осипович

Отец ребёнка: Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Парфен Осипович

Отец ребёнка: Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михей Осипович

Отец ребёнка: Осип Васильевич

Смерть
1771

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