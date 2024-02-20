Брославский Лев Фроимович / Леонид Федорович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрославский Лев Фроимович / Леонид Федорович /

Брославский Лев Фроимович / Леонид Федорович /

avatar

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Петропавловский уезд с.Петропавловка / ныне Украина Днепропетровская обл.,Петропавловский р-н пгт.Петропавловка /

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Брославский Фроим Соломонович

Мать: Брославская Матильда Яковлевна

Россия Екатеринославская губ.,Петропавловский уезд с.Петропавловка / ныне Украина Днепропетровская обл.,Петропавловский р-н пгт.Петропавловка /
Рождение ребёнка
21.11.1935

Сын: Брославский Эдуард Львович

Мать ребёнка: Брославская Екатерина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд ст.Грушино /с.Постышево / г.Красноармейск Ныне Укратна Донецкая обл.,Покровский р-н г.Красноармейск
Место жительства
1943
УССР Сталинская обл.,Красноармейский р-н с.Петропавловское ул.Фрунзе-20
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брославский Роман Львович

Мать ребёнка: Брославская Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брославская Екатерина Дмитриевна

Похороны
05.03.1943
СССР Ленинградская обл.,Старо-Русский р-н с/з «Пена» в лесу около шоссе
Смерть
05.03.1943
СССР Ленинградская обл.,Старо-Русский р-н с/х «Пена»
ВОВ убит в бою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close