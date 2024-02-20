Брославский Лев Фроимович / Леонид Федорович /
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Петропавловский уезд с.Петропавловка / ныне Украина Днепропетровская обл.,Петропавловский р-н пгт.Петропавловка /
Дата рождения1906
Дата смерти05.03.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Россия Екатеринославская губ.,Петропавловский уезд с.Петропавловка / ныне Украина Днепропетровская обл.,Петропавловский р-н пгт.Петропавловка /
Рождение ребёнка
21.11.1935
Сын: Брославский Эдуард Львович
Мать ребёнка: Брославская Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд ст.Грушино /с.Постышево / г.Красноармейск Ныне Укратна Донецкая обл.,Покровский р-н г.Красноармейск
Место жительства
1943
УССР Сталинская обл.,Красноармейский р-н с.Петропавловское ул.Фрунзе-20
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брославский Роман Львович
Мать ребёнка: Брославская Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
05.03.1943
СССР Ленинградская обл.,Старо-Русский р-н с/з «Пена» в лесу около шоссе
Смерть
05.03.1943
СССР Ленинградская обл.,Старо-Русский р-н с/х «Пена»
ВОВ убит в бою