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Мавра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Фуфаев Лаврентий Федоров

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Фуфаев Ефим Лаврентиев

Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1864

Сын: Фуфаев Дмитрий Лаврентиев

Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1869

Сын: Фуфаев Тимофей Лаврентиев

Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров

Смерть
Неизвестно

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