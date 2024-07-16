Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
04.03.1860
Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
06.05.1864
Сын: Фуфаев Дмитрий Лаврентиев
Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
28.04.1869
Сын: Фуфаев Тимофей Лаврентиев
Отец ребёнка: Фуфаев Лаврентий Федоров
Смерть
Неизвестно