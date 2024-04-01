Шевелев Ларион Крест. С. Ильина, Ильинской Вол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Ларион Крест. С. Ильина, Ильинской Вол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шевелев Прокопий Ларионов

Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шевелев Михей Ларионов

Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострова Ирина Ларионова

Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Екатерина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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