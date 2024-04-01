Шевелев Ларион Крест. С. Ильина, Ильинской Вол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Шевелев Прокопий Ларионов
Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострова Ирина Ларионова
Мать ребёнка: Шевелева Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно