Дарбинян Пашо Мишаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.2015
Дочь: Дарбинян Мишель Пашоевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2018
Дочь: Дарбинян Симона Пашоевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности