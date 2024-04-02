Дарбинян Пашо Мишаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарбинян Пашо Мишаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.2015

Дочь: Дарбинян Мишель Пашоевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.2018

Дочь: Дарбинян Симона Пашоевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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