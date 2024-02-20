Чорабай Харлампий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорабай Харлампий Юрьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чорабай Юрий Николаевич

Мать: Чорабай Пелагей

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Смерть
Неизвестно
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