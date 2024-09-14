Шеляпина Аграфена Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шеляпина Надежда Васильева
Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шеляпина Анна Васильева
Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шеляпин Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно