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Шеляпина Аграфена Дмитриева

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шеляпина Надежда Васильева

Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шеляпина Анна Васильева

Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шеляпин Петр Васильев

Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шеляпин Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Шеляпин Василий Гаврилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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