Ерокин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1950
Дата смерти12.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерокина Вера
Рождение ребёнка
26.03.1973
Сын: Ерокин Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Ерокина Вера
Рождение ребёнка
26.12.1975
Дочь: Альжева (Ерокина) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Ерокина Вера
Смерть
12.01.1985