Ерокин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерокин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1950

Дата смерти

12.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950

Отец: Ерокин Иван Семёнович

Мать: Ерокина (Черебаева) Анастасия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерокина Вера

Рождение ребёнка
26.03.1973

Сын: Ерокин Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Ерокина Вера

Рождение ребёнка
26.12.1975

Дочь: Альжева (Ерокина) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ерокина Вера

Смерть
12.01.1985

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