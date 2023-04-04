Рабинович (Волынский) (Шейнберг) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Волынский) (Шейнберг) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинович (Волынский) Виктор

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волынский Владимир

Отец ребёнка: Рабинович (Волынский) Виктор

Рождение ребёнка
1925

Сын: Волынский Александр

Отец ребёнка: Рабинович (Волынский) Виктор

Смерть
Неизвестно

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