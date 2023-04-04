Рабинович (Волынский) (Шейнберг) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волынский Владимир
Отец ребёнка: Рабинович (Волынский) Виктор
Рождение ребёнка
1925
Сын: Волынский Александр
Отец ребёнка: Рабинович (Волынский) Виктор
Смерть
Неизвестно