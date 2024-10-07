Михайлов Герасим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Михайлов Никита Михайлович
Мать: Прасковья Платоновна
Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Терентий Герасимович
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Герасимовна
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Смерть
Неизвестно