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Михайлов Герасим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михайлов Никита Михайлович

Мать: Прасковья Платоновна

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Терентий Герасимович

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Герасимовна

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Смерть
Неизвестно

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