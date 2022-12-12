Петрова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1750

Муж: Петров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Петров Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Петров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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