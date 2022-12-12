Петрова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1750
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Петров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно