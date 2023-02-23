Махалин Георгий Павлович
Место рожденияДеревня Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1896
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно