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Махалин Георгий Павлович

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Место рождения

Деревня Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1896

Жена: Махалина Наталья Тихомолова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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