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Пилоян Виолетта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1952

Отец: не указан

Мать: Асланян Амалия Назаровна

Рождение ребёнка
25.12.1976

Сын: Пилоян Тигран Александрович

Отец ребёнка: Пилоян Александр Владимирович

Узбекская ССР, г. Москва
Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Пилоян Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Пилоян Александр Владимирович

Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилоян Александр Владимирович

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