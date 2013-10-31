Пилоян Виолетта
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1952
Отец: не указан
Мать: Асланян Амалия Назаровна
Рождение ребёнка
25.12.1976
Сын: Пилоян Тигран Александрович
Отец ребёнка: Пилоян Александр Владимирович
Узбекская ССР, г. Москва
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Пилоян Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Пилоян Александр Владимирович
Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно