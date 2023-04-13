Федорова Агриппина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1852
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
ГАЗО
Рождение ребёнка
19.05.1854
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно