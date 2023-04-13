Федорова Агриппина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Агриппина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1832 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1852

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

ГАЗО
Рождение ребёнка
19.05.1854

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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