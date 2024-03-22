Кошина (Зарембо) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошина (Зарембо) Елена Гавриловна

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

25.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зарембо Гавриил Трофимович

Мать: Зарембо Ульяна Демидовна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1899 ст.

Дочь: Кошина Анна Петровна

Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.

Дочь: Кошина Александра Петровна

Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Сын: Кошин Василий Петрович

Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Дочь: Кошина Вера Петровна

Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Сын: Кошин Роман Петрович

Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Пётр Кириллович

Смерть
25.10.1961
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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