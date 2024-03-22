Кошина (Зарембо) Елена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти25.10.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
21.11.1899 ст.
Дочь: Кошина Анна Петровна
Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.
Дочь: Кошина Александра Петровна
Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Дочь: Кошина Вера Петровна
Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Сын: Кошин Роман Петрович
Отец ребёнка: Кошин Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1961