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Калугин Григорий Осипович

Место рождения

Кашаир, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Калугин Осип

Мать: не указана

Кашаир, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1861

Жена: Калугина Акулина Тимофеевна

Горюново, Заводоуковский, Тюменская область
венчание в приходской церкви священником отцом Константином
Рождение ребёнка
20.07.1864

Сын: Калугин Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Калугина Акулина Тимофеевна

Кашаир, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат/скопец
Смерть
Неизвестно
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