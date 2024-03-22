Калугин Григорий Осипович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Калугин Осип
Бракосочетание
1861
Горюново, Заводоуковский, Тюменская область
венчание в приходской церкви священником отцом Константином
Рождение ребёнка
20.07.1864
Мать ребёнка: Калугина Акулина Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат/скопец
Смерть
Неизвестно