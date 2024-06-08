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Баранова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Баранов Матвей Ильич

Отец ребёнка: Баранов Илья Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1862 О родившихся Гремячка 5 84 12 Матвей Илья Иванов нет Марина Петрова нет
Смерть
1898
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1898 О умерших Гремячка 4 176 914 Марина Петрова нет 57 1841 вдова крестьянина

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