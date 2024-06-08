Баранова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Баранов Матвей Ильич
Отец ребёнка: Баранов Илья Иванович
1862 О родившихся Гремячка 5 84 12 Матвей Илья Иванов нет Марина Петрова нет
Смерть
1898
1898 О умерших Гремячка 4 176 914 Марина Петрова нет 57 1841 вдова крестьянина