Клубков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лихненко Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клубков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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