Клубков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лихненко Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна
Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клубков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно