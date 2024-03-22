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Губанов Иван Максимович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.04.1909

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909

Отец: Губанов Максим Васильевич

Мать: Губанова Анна Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.05.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Николай Васильевич Губанов, Евдокия Матвеевна Несторова (Доронина)
Рождение ребёнка
24.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Бракосочетание
До 1940

Жена: Губанова Анна Фёдоровна

Военная служба
С 27.06.1941 по ?.12.1941
Воинское звание: старшина Старшина / старший радиотелеграфист 3 батареи, Место службы: 657 обс, 1114 зенап 1 УкрФ, 1114 зенап
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести в ходе боёв | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero48370741
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