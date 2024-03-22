Губанов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения08.04.1909
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909
Отец: Губанов Максим Васильевич
Мать: Губанова Анна Матвеевна
Крещение
13.05.1909
Восприемники: Николай Васильевич Губанов, Евдокия Матвеевна Несторова (Доронина)
Рождение ребёнка
24.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанова Анна Фёдоровна
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Бракосочетание
До 1940
Жена: Губанова Анна Фёдоровна
Военная служба
С 27.06.1941 по ?.12.1941
Воинское звание: старшина Старшина / старший радиотелеграфист 3 батареи, Место службы: 657 обс, 1114 зенап 1 УкрФ, 1114 зенап
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести в ходе боёв | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero48370741