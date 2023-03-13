Круглова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кругловъ Илья

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кругловъ Иванъ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кругловъ Петръ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кругловъ Арефей

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кругловъ Алексей

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кругловъ Павелъ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Арефей

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