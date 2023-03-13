Круглова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кругловъ Илья
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кругловъ Иванъ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кругловъ Петръ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кругловъ Арефей
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кругловъ Алексей
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кругловъ Павелъ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кругловъ Арефей