Новопашенная (Попова) (Попова) Васса Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Попова) (Попова) Васса Ильина

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Попов Илья Саввин

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.05.1836

Муж: Новопашенной Никита Артемьев

Рождение ребёнка
28.08.1838

Сын: Новопашенной Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Новопашенной Никита Артемьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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