Новопашенная (Попова) (Попова) Васса Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Попов Илья Саввин
Бракосочетание
10.05.1836
Рождение ребёнка
28.08.1838
Сын: Новопашенной Иоанн Никитин
Отец ребёнка: Новопашенной Никита Артемьев
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно