Поггенполь (Вердеревская) Наталья Алексеевна
Место рожденияРязань
Дата рождения20.08.1829
Дата смерти22.09.1885
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1829
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
16.11.1848
Дочь: (Поггенполь) Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Poggenpohl Jegor (Juri) Jegor (Juri) Poggenpohl
Рождение ребёнка
15.10.1849
Сын: Поггенполь Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Poggenpohl Jegor (Juri) Jegor (Juri) Poggenpohl
Смерть
22.09.1885