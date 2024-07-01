Поггенполь (Вердеревская) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поггенполь (Вердеревская) Наталья Алексеевна

Место рождения

Рязань

Дата рождения

20.08.1829

Дата смерти

22.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1829

Отец: Вердеревский Алексей Евграфович

Мать: Вердеревская (Степанова) Анна Петровна

Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Poggenpohl Jegor (Juri) Jegor (Juri) Poggenpohl

Рождение ребёнка
16.11.1848

Дочь: (Поггенполь) Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Poggenpohl Jegor (Juri) Jegor (Juri) Poggenpohl

Рождение ребёнка
15.10.1849

Сын: Поггенполь Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Poggenpohl Jegor (Juri) Jegor (Juri) Poggenpohl

Смерть
22.09.1885

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