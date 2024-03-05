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Хныкин Трофим Фомич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Хныкин Фома Васильевич

Мать: Хныкина Ксения Фроловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Мартин Медведев и Марфа Хныкина
Смерть
Неизвестно

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