Хныкин Трофим Фомич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Хныкин Фома Васильевич
Мать: Хныкина Ксения Фроловна
Рождение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Мартин Медведев и Марфа Хныкина
Смерть
Неизвестно