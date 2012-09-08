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Колосова (Фаинвейц) Михля

Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.05.1924

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1924

Отец: Фаинвейц Исай

Мать: Ханна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.08.1946

Муж: Колосов Василий

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Колосов Василий

Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Лукашова Тамара

Отец ребёнка: Колосов Василий

Рождение ребёнка
22.01.1953

Дочь: Ананьина Ирина

Отец ребёнка: Колосов Василий

Смерть
08.09.2012
Санкт-Петербург, Россия
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