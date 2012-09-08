Колосова (Фаинвейц) Михля
Место рождения
Дата рождения10.05.1924
Дата смерти08.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1924
Отец: Фаинвейц Исай
Мать: Ханна
Бракосочетание
20.08.1946
Муж: Колосов Василий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Колосов Василий
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Лукашова Тамара
Отец ребёнка: Колосов Василий
Рождение ребёнка
22.01.1953
Дочь: Ананьина Ирина
Отец ребёнка: Колосов Василий
Смерть
08.09.2012
Санкт-Петербург, Россия