Дурасова (Балашова) Матрёна Кузьминична
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1868
Отец: Балашов Кузьма Савельевич
Мать: Балашова Мария Петровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.?.1888
Рождение ребёнка
26.04.1889
Дочь: Фёдорова Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Дурасов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1892
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Кузьмина Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1901
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1904
Дочь: Матрёна Никифоровна
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Дурасов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно