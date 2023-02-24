Дурасова (Балашова) Матрёна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова (Балашова) Матрёна Кузьминична

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Балашов Кузьма Савельевич

Мать: Балашова Мария Петровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.?.1888

Муж: Дурасов Никифор (Трифонович)

Рождение ребёнка
26.04.1889

Дочь: Фёдорова Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Дурасов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Дурасов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Кузьмина Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Дурасов Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1904

Дочь: Матрёна Никифоровна

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Дурасов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Дурасов Никифор (Трифонович)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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