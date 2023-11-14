Селивоненко Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти30.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1881
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Дочь: (Селивоненко) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович
Рождение ребёнка
05.09.1883 ст.
Дочь: (Селивоненко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.
Сын: Селивоненко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.
Сын: Селивоненко Данил Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Сын: Селивоненко Пётр Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович
Смерть
30.10.1903 ст.
Причина смерти: от воспаления легких.
Похороны
02.11.1903 ст.
Похоронена на общем кладбище.