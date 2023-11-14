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Селивоненко Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

30.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1881

Муж: Селивоненко Иван Захарович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Дочь: (Селивоненко) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1883 ст.

Дочь: (Селивоненко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.

Сын: Селивоненко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Сын: Селивоненко Данил Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Сын: Селивоненко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Захарович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
30.10.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких.
Похороны
02.11.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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