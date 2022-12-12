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Суханова Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1826

Муж: Суханов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Суханов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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