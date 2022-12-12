Суханова Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1826
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Суханов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Суханов Афанасий Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно