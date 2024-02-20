Савченко Евфросиния Лбвовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Евфросиния Лбвовна

Савченко Евфросиния Лбвовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: (Савченко) Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Савченко Кузьма Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.