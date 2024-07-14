Фалалеев Илларион Назаров 14.10.1789 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФалалеев Илларион Назаров

Фалалеев Илларион Назаров

Место рождения

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.10.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1789

Отец: Фалалеев Назар Трифонов

Мать: Фалалеева (Пашнина) Ефимия Кириллова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
29.01.1809

Жена: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Фалалеев Пётр Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.09.1816

Сын: Фалалеев Иван Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фалалеев Фёдор Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фалалеева Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фалалеев Алексей Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
07.01.1825

Жена: Фалалеева Соломея Герасимова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Фалалеев Терентий Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Фалалеев Василий Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фалалеев Александр Илларионов

Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.