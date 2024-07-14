Фалалеев Илларион Назаров
Место рождения
Дата рождения14.10.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1789
Бракосочетание
29.01.1809
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
07.09.1816
Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фалалеев Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фалалеева Анастасия Илларионова
Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фалалеев Алексей Илларионов
Мать ребёнка: Фалалеева (Баландина) Матрёна Николаева
Бракосочетание
07.01.1825
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Фалалеев Терентий Илларионов
Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова
Рождение ребёнка
01.01.1832
Сын: Фалалеев Василий Илларионов
Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фалалеев Александр Илларионов
Мать ребёнка: Фалалеева Соломея Герасимова
Смерть
Неизвестно