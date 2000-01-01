Говорухин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворухин Владимир Александрович

Говорухин Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говорухин Александр

Мать: Говорухина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1963

Сын: Говорухин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Говорухина Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роппельт Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Говорухина Надежда Григорьевна

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close