Говорухин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говорухин Александр
Рождение ребёнка
25.01.1963
Сын: Говорухин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Говорухина Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роппельт Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Говорухина Надежда Григорьевна
Смерть
1988